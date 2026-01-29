Новое оборудование приобрели для мастерских колледжа в Коломне

Студенты колледжа «Коломна» теперь могут осваивать профессии в современных условиях. Благодаря программе «Профессионалитет» здесь началась масштабная модернизация, в результате которой в мастерских появилось новое оборудование.

В образовательном учреждении работают мастерские по самым разным направлениям: «Промышленная механика и монтаж», «Оператор станков с программным управлением» и «Слесарь механосборочных работ», а также автомобильная и электромонтажная.

«Был проект в Министерстве образования совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым по укреплению материально-технической базы. Мы в эту программу зашли, доказали целесообразность закупки нового оборудования. Наши предприятия-партнеры подтвердили, что это оборудование нужно учебному заведению для мягкого перехода из учебной среды в производственную, для того, чтобы не было потерь во времени на переобучение уже на местах. Это оборудование появилось, и у нас студенты учатся на нем, уже практику проходят производственную на предприятиях города, без потери времени», — рассказал директор колледжа «Коломна» Михаил Ширкалин.

В колледже на очном отделении обучается свыше 2 тысяч студентов. Они осваивают девять программ среднего профессионального образования и 18 направлений профессионально‑технического обучения. Отрабатывают практические навыки в новых мастерских учащиеся из всех структурных подразделений.

Однако на этом преобразования в колледже не заканчиваются. В этом учебном году произошло еще одно значимое событие — открылся современный учебный класс по IT‑направлениям.