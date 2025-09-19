Новое оборудование приобрели для детской больницы в Подольске

Оперативность и качественное заботливое сопровождение — главный девиз отделения в Бородино Подольской детской больницы. Маленькие пациенты ежедневно получают неотложную помощь, а высококлассные специалисты обеспечивают должный уход за больными. В век технологий, которые особенно актуальны в медицине, обойтись без специальных аппаратов нельзя. Полученное оборудование рассчитано как на новорожденных, так и на детей, которым уже несколько месяцев.

Еще один аппарат, который получил стационар, — анестезиологический комплекс «Зевс». Он является лучшим в своем роде и передает самые точные показатели пациентов.

Подольская детская больница относится к учреждениям наивысшего, третьего уровня, и принимает пациентов со всей Московской области. Здесь есть вертолетная площадка — для тех, чья жизнь идет на минуты, и скорость в таких случаях имеет огромное значение. Также имеются мобильные аппараты, позволяющие провести диагностику оперативно, не переходя в другой кабинет или корпус. Среди таких аппаратов — мобильная рентген-установка, которую можно перевезти к пациенту, выполнить исследование живота, кости, грудной клетки и получить информацию буквально за пять минут.

В прошлом году в больнице провели порядка двух с половиной тысяч операций, с начала этого их количество выросло в полтора раза — пациентов привозят из всех округов Подмосковья.