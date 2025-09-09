Новое оборудование поступило в Видновский перинатальный центр

Медицинская техника стоимостью более 23 миллионов рублей установлена в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра в Ленинском округе. Современная аппаратура расширит возможности выхаживания детей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми патологиями.

Отделение в рамках модернизации получило аппарат для гипотермии с циркулирующей жидкостью для лечения поражений головного мозга, прибор для мониторинга церебральной функции, позволяющий оценивать эффективность терапии, ультразвуковую систему экспертного класса с датчиками для диагностики патологий у новорожденных. Благодаря новой аппаратуре врачи смогут выявлять патологии на ранних стадиях и ставить диагноз с высокой точностью.

«Для нас важно, чтобы оснащение было самым современным, потому что это дает полную уверенность докторам и родителям на скорейшее выздоровление торопыжек», — сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Елена Трифонова.

Напомним, в Ленинском округе продолжается строительство второго корпуса Видновского перинатального центра, что позволит значительно расширить возможности оказания медицинской помощи матерям и детям.