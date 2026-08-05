Новое оборудование поступило в перинатальный центр в Балашихе

Новое оборудование поставили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе. Современная техника существенно расширяет возможности помощи новорожденным — в том числе детям с экстремально низкой массой тела и разной степенью недоношенности.

Исполняющий обязанности заведующего отделением Семен Лаврентьев рассказал, что врачи центра получили кувезы, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, инфузоматы и транспортные аппараты искусственной вентиляции легких.

«Оборудование, которое мы получаем, все направлено для стабилизации либо выхаживания новорожденных — причем разного гестационного возраста. Например, кувез позволяет создавать для ребенка нужный микроклимат: определенную температуру и влажность, защищает от внешних звуковых воздействий, от света и шума. Инфузоматы дают возможность вводить питание и лекарства в микродозах — для наших малышей это критически важно», — отметил Семен Лаврентьев.

Особую ценность представляет аппарат ИВЛ с возможностью высокочастотной вентиляции до 600–900 циклов в минуту для поддержки дыхания у детей, которые не могут дышать самостоятельно. Прикроватные мониторы в режиме реального времени отслеживают ключевые показатели и подают сигнал при любых отклонениях. Транспортные аппараты ИВЛ позволяют безопасно перевозить детей даже на большие расстояния: они автономны, работают от баллона с кислородом и не зависят от электросети.

Отделение реанимации интенсивной терапии для новорожденных рассчитано на 30 коек и разделено на два блока: один принимает малышей непосредственно из родильного зала, второй — пациентов из разных районов Московской области. В среднем за год здесь оказывают помощь более 1200 новорожденных.

Благодаря комплексному оснащению и слаженной работе специалистов центр сегодня способен оказывать высокотехнологичную помощь даже самым маленьким и уязвимым пациентам, повышая шансы на их стабильное восстановление и дальнейшее здоровое развитие. С начала этого года в медицинские организации Подмосковья поставили 224 единицы современного оборудования. Закупка медтехники осуществляется благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.