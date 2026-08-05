Новое оборудование поступило в отделение реабилитации Дмитровской больницы

Отделение реабилитации Дмитровской больницы в Яхроме получило новую технику для восстановления пациентов после инсультов, травм и тяжелых заболеваний. Оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

В отделение поступили вертикализатор с функцией подъема «Вертус», комплекс для восстановления навыков движения, баланса и осанки «Балфит», имитатор ходьбы «Я хожу», а также аппарат прессотерапии BTL-6000 Lymphastim.

«Вертус» предназначен для пациентов, которым после длительного постельного режима сложно самостоятельно принять вертикальное положение. Аппарат плавно поднимает человека и помогает организму постепенно адаптироваться к нагрузке. Комплекс «Балфит» помогает пациентам заново учиться удерживать равновесие, правильно распределять вес и контролировать положение тела. Имитатор ходьбы воспроизводит естественные движения ног. Даже если пациент пока не может передвигаться самостоятельно, он получает необходимую мышечную нагрузку, улучшает кровообращение и постепенно восстанавливает утраченные двигательные навыки. Аппарат BTL-6000 Lymphastim применяется для восстановления лимфотока, уменьшения отеков и улучшения микроциркуляции крови.

Направление на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием можно через чат-бот «Денис» в MAX, портал «Здоровье» или по номеру 122.

«Современное реабилитационное оборудование дает врачам больше возможностей для восстановления пациентов, а людям помогает быстрее возвращаться к самостоятельной жизни. Особенно важно, что такая помощь доступна непосредственно в нашем округе, без необходимости регулярно ездить на лечение в другие города», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.