Новое оборудование поступило в отделение патологоанатомии Раменской больницы

В патологоанатомическом отделении Раменской больницы появились три новых аппарата. Современная медицинская техника поступила в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья в 2024 году», она поможет врачам проводить более точную диагностику.

Новое медицинское оборудование доставили в отделение патологоанатомии больницы в городском округе Раменское. Аппарат для заключения гистологических препаратов, станция заливки гистологических образцов в парафин и автоматический ротационный микротом позволят медикам проводить более качественные исследования и получать точные результаты.

Медицинская техника поступила по распоряжению губернатора Московской области и в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья в 2024 году».

По словам заведующей патологоанатомическим отделением Раменской больницы Людмилы Трефиловой, новое оборудование установили в связи с увеличением объемов работы с прижизненной биопсией.

«Население Раменского городского округа и городского округа Бронницы растет, жители прикрепляются к нашей больнице, поэтому исследований и операций проводится все больше. В год выполняет порядка 12 тысяч прижизненных исследований, благодаря которым лечащие врачи имеют возможность поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение», — рассказала заведующая патологоанатомическим отделением Раменской больницы Людмила Трефилова.

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