Новое оборудование поступило в Дмитровскую больницу

В Центр здоровья Дмитровской больницы поступила крупная партия современного медицинского оборудования — 34 единицы техники, что стало завершающим этапом преобразования учреждения в Центр медицины здорового долголетия. Новое оснащение позволит сместить акцент на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и сохранение здоровья жителей округа.

В учреждение поступили четыре электронных напольных весов, четыре ростомера, четыре автоматических тонометра, четыре спирометра с одноразовыми мундштуками, четыре смокелайзера для определения уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе, два экспресс-глюкометра и электронный динамометр для оценки силы кисти. Также Центр получил аппаратно-программный комплекс для оценки физического развития и психофизиологического состояния пациентов с возможностью проведения электрокардиографического исследования.

Особое место в новом оснащении занимает биоимпедансный анализатор состава тела, позволяющий определить процент жировой и мышечной ткани, содержание жидкости в организме и другие показатели, необходимые для оценки обмена веществ и подбора индивидуальных рекомендаций. Кроме того, в Центре установлена система оценки эндотелиальной функции сосудов — плетизмограф, которая помогает выявить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний до появления первых симптомов.

Заведующая Центром Лариса Евтисова отметила, что современная диагностика позволяет увидеть первые изменения в состоянии здоровья еще до возникновения жалоб, что помогает вовремя скорректировать образ жизни или начать лечение.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул, что развитие профилактического направления здравоохранения и создание условий для качественной диагностики рядом с домом остаются приоритетными задачами.

Записаться на диспансеризацию и пройти обследование можно через чат-бот «Денис», на портале «Здоровье», в приложении «Добродел. Здоровье» или по телефону контакт-центра 122.