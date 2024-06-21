Новое оборудование поступило в больницу в Мытищах

Фото: Пресс - служба Мытищи

В больнице городского округа Мытищи появилась артроскопическая стойка. Теперь это позволит врачам выполнять малоинвазивные операции на конечностях и сократит время реабилитации пациентов. С помощью этого оборудования уже успешно выполнено пять операций.

Заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян подчеркнул универсальность стойки: она подходит для операций на плече, голеностопе, лучезапястном суставе и колене. Одним из значительных преимуществ новой стойки является наличие видеозаписывающего устройства, что позволяет записывать операции, сохранять их для последующего анализа.

Отметим, что приобретение оборудования осуществлено по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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