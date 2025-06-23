Новое оборудование получило отделение офтальмологии Дмитровской больницы
В больнице установили шесть современных аппаратов для диагностики и лечения зрения. Реализация проекта стала возможной благодаря модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в национальную программу «Продолжительная и активная жизнь».
Среди нового оборудования — ИК-лазерный аппарат «Макдэл-09» для коррекции зрения, ультразвуковая система Compact Touch, хирургический офтальмологический микроскоп OPMI Lumera i, электромеханический операционный стол RiEye Mk2S, аппарат для фотографирования сетчатки TRC-NW8F и система факоэмульсификации Constellation. Эти аппараты позволяют значительно улучшить качество диагностики и лечения, а также расширяют возможности хирургических операций.
Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что медицинские учреждения получают современное оборудование благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Уверен, обновленное отделение станет надежным звеном системы здравоохранения Дмитрова», — сказал руководитель муниципалитета.