Новое оборудование получила больница в Наро-Фоминске

Наро-Фоминская больница получила новый передвижной цифровой рентген-аппарат. Оборудование позволяет проводить исследования непосредственно в палатах, что особенно важно для тяжелых и маломобильных пациентов.

Наро-Фоминская больница получила новый передвижной цифровой рентген-аппарат. Теперь специалистам не нужно транспортировать пациентов в рентген-кабинет — оборудование можно доставить непосредственно в палату.

Такая возможность особенно важна для тяжелых и маломобильных больных. Компактный аппарат легко перемещается по отделениям, подъезжает к кроватям и каталкам, а также позволяет выполнять снимки различных областей тела благодаря возможности менять положение излучателя.

Оборудование работает в цифровом формате: изображение сразу появляется на сенсорном экране, после чего его можно обработать, сохранить и передать врачу. Беспроводной детектор упрощает проведение исследований, а встроенные аккумуляторы позволяют использовать аппарат автономно.

Даже при временном отсутствии подключения к больничной сети результаты обследований сохраняются в памяти устройства и передаются в систему после восстановления связи.

Сотрудники рентгенофлюорографического отделения отмечают удобство работы с новым оборудованием: понятный интерфейс, русскоязычное программное обеспечение и широкие возможности обработки изображений.

Сейчас аппарат используется в терапевтическом корпусе Наро-Фоминской больницы. После открытия кардиологического корпуса его планируют перевести туда, чтобы проводить исследования пациентам непосредственно рядом с местом лечения.