Новое оборудование получил медцентр в деревне Ашукино Пушкинского округа

Новое оборудование для лазерной терапии поступило в медицинское учреждение Подмосковья в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Аппарат поможет специалистам проводить процедуры восстановления и сокращать сроки реабилитации пациентов.

Метод лазерной терапии применяется для восстановления организма после заболеваний и способствует активизации процессов на клеточном уровне. Под воздействием лазерного излучения усиливается выработка АТФ в митохондриях, что помогает поддерживать энергозатратные процессы, необходимые для нормальной работы клеток.

«Помимо высокой результативности лечения, к преимуществам лазерной терапии относятся высокий профилактический потенциал и сокращение периода реабилитации в 2–3 раза. Метод совместим с лекарственными препаратами и может усиливать их действие. Для пациентов важны также неинвазивность, комфорт и безболезненность процедур», — рассказала врач физической и реабилитационной медицины, ревматолог, врач-терапевт высшей категории Галина Елизарова.

Специалисты отмечают, что лазеротерапия подходит пациентам разного возраста, не вызывает осложнений и может использоваться в комплексных программах лечения и восстановления.