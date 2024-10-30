Больницы Подольска получат новое оборудование до конца года

Обновление медицинских учреждений продолжается в городском округе. В 2024 году объекты здравоохранения получат еще семь аппаратов отечественного производства.

Маммографы и рентгенодиагностические комплексы заработают в подразделениях Подольской областной клинической больницы — № 1 на улице Кирова, № 3 на Литейной улице и № 5 в Климовске. Перед введением нового оборудования в эксплуатацию будет выполнен капитальный ремонт помещений.

Также закончились ремонтные работы в фельдшерско-акушерском пункте в поселке поселке Железнодорожном. До конца текущего года обновят амбулаторию в поселке Молодежный и стоматологическую поликлинику на проспекте 50 лет Октября.

«Важно, чтобы жители чувствовали позитивные перемены в здравоохранении», — подчеркнул глава Подольска Григорий Артамонов. Руководитель муниципалитета добавил, что ни одно направление в этой области не остается без внимания властей.

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