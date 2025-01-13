Новое оборудование появится в школьных медкабинетах в Химках

Современное оборудование установят в медицинских кабинетах в школе «Лига первых» на улице Горшина и в 31-й школе на проспекте Мельникова в Химках. Проект реализуют по программе инициативного бюджетирования.

С помощью нового современного оборудования будут обследовать школьников в учебных заведениях Химок и выявлять у них заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов и органов зрения на ранних стадиях. Медицинская техника также поможет определить у ребят плоскостопие.

«Большое спасибо инициаторам проекта, а также администрации Химок и, конечно, Московской областной Думе, выделившей на проект основные средства», — прокомментировал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Выбрать проект инициативного бюджетирования в 2025 году сможет каждый желающий. Голосование проведут с 27 января по 9 февраля на интернет-портале «Добродел».