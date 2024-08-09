Новое оборудование на Загорской ГАЭС установят к концу года

Фото: РусГидро

Пусковое устройство, выработавшее свой ресурс, заменят на Загорской ГАЭС в этом году. Установка нового оборудования повысит безопасность и надежность работы энергосистемы объекта.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, Пусковое тиристорное устройство, которое работало с 2007 года физически изношено настолько, что перестало отвечать современным требованиям, а расчетный срок службы оборудования, установленный заводом-изготовителем, истек.

Сейчас на станции обновляется весь комплекс оборудования. Модернизация ПТУ-2 предусматривает полную замену силовой части, включая реакторное оборудование, системы управления, цепей защит и измерений.

Новейшее пусковое тиристорное устройство, изготовленное специально для Загорской ГАЭС специалистами АО «ВНИИР», введут в эксплуатацию в конце года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Ничего подобного еще не было». Что произошло в Липецкой области

«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

Все не то, чем кажется. Почему у Зеленского нет поводов для хитрых ухмылок

Эксперт ББР Банка рассказал, как не стать жертвой мошенников

Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте