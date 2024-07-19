Новое оборудование купили для детской школы искусств в поселке Глебовском

В структурное подразделение Глебовской школы искусств купили новое оборудование для учебных классов. Одна интерактивная панель может заменить старую технику для показа и прослушивания музыки, меловую доску и компьютер.

Использование новой интерактивной панели расширит возможности процесса обучения юных музыкантов. Она, к примеру, поможет на уроках сольфеджио. Также новое оборудование принесет пользу не только музыкантам, но и художникам.

Развитие творческого потенциала — одно из приоритетных направлений городского округа Истра. Поэтому все учреждения культуры каждый год обновляются как внешне, так и внутренне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах обновить до 2026 года еще 20 школ искусств и домов культуры.

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