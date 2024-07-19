Новое оборудование купили для детской школы искусств в поселке Глебовском

Фото: https://vk.com/goistra

В структурное подразделение Глебовской школы искусств купили новое оборудование для учебных классов. Одна интерактивная панель может заменить старую технику для показа и прослушивания музыки, меловую доску и компьютер.

Использование новой интерактивной панели расширит возможности процесса обучения юных музыкантов. Она, к примеру, поможет на уроках сольфеджио. Также новое оборудование принесет пользу не только музыкантам, но и художникам.

Развитие творческого потенциала — одно из приоритетных направлений городского округа Истра. Поэтому все учреждения культуры каждый год обновляются как внешне, так и внутренне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах обновить до 2026 года еще 20 школ искусств и домов культуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте