Новое оборудование для стерилизации поступило в медучреждение в Балашихе

Современный плазменный стерилизатор появился в Московском областном перинатальном центре. Также в медицинское учреждение поступил аппарат для упаковки стерилизационного материала.

Новое оборудование позволит повысить надежность и безопасность обработки медицинских изделий, в том числе инструментов, чувствительных к высоким температурам и влаге.

Плазменный стерилизатор предназначен для низкотемпературной стерилизации. Он обеспечивает уничтожение всех форм микроорганизмов — бактерий, вирусов, грибов и устойчивых бактериальных спор. При этом он не повреждает деликатные и сложные инструменты.

«Такое оборудование имеет значение для работы всего учреждения, поскольку инструменты используются специалистами всех отделений. Стерилизация — это основа безопасности любой медицинской организации. Новое оборудование помогает нам обеспечить высокий уровень контроля на каждом этапе обработки медицинских изделий», — рассказал заведующий отделом контроля качества, врач-эпидемиолог Московского областного перинатального центра Гасан Исаев.

Плазменная стерилизация особенно востребована для изделий, которые невозможно обрабатывать традиционными высокотемпературными методами. Технология позволяет бережно стерилизовать изделия и одновременно поддерживать высокие требования к инфекционной безопасности.

Оборудование поступило в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.