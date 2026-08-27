Новое оборудование для стерилизации поступило в больницу в Ногинске

Современное оборудование для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов поступило в Ногинскую больницу. Оснащение установлено в новой поликлинике на Заречье и в родильном доме.

Техника позволит повысить безопасность медицинских процедур и сделать рабочие процессы для специалистов более удобными и эффективными.

В новой поликлинике на Заречье установлены две дезинфекционно-моечные машины, два автоклава и плазменный стерилизатор. В родильном доме — пероксидно-плазменный низкотемпературный стерилизатор «Пластер 120-01» и дезинфекционно-моечная машина.

«Современное стерилизационное оборудование позволяет автоматизировать значительную часть процессов обработки медицинских инструментов, обеспечить стабильное качество дезинфекции и стерилизации. Это важно как для безопасности пациентов, так и для создания комфортных условий работы медицинского персонала», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Дезинфекционно-моечные машины выполняют автоматизированную очистку и дезинфекцию медицинских изделий, а автоклавы обеспечивают их стерилизацию с использованием пара. Пероксидно-плазменный стерилизатор предназначен для низкотемпературной стерилизации изделий, которые не могут подвергаться воздействию высоких температур.

Для пациентов новое оборудование — это дополнительная гарантия соблюдения требований инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи. Для врачей и среднего медицинского персонала — возможность автоматизировать трудоемкие этапы обработки инструментов, сократить количество ручных операций и повысить эффективность работы.

Обновление оборудования в поликлинике на Заречье и родильном доме способствует повышению качества медицинской помощи и безопасности пациентов, а также позволяет специалистам работать с использованием современных технологий.