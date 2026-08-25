Новое оборудование для стерилизации поступило в больницу в Дубне

Стерилизационное оборудование на сумму более 16 миллионов рублей появилось в Дубненской больнице. Четыре плазменных стерилизатора уже работают в операционных блоках и отделении реанимации.

Современные стерилизаторы позволяют бережно и эффективно обрабатывать хирургические инструменты при низких температурах, обеспечивая их безопасность для дальнейшего использования. Также больница получила автоматический моечно-дезинфицирующий репроцессор для обработки гибких и жестких эндоскопов. Новое оборудование позволит повысить качество обработки медицинских инструментов и, как следствие, безопасность оказания помощи пациентам.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что закупка медицинской техники осуществляется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Обновление продолжится и в следующем году: планируется поставка моечно-дезинфекционной машины и новых паровых стерилизаторов.