Новое оборудование для рентгена появится в больнице округа Пушкинский

В стационаре № 2 в Ивантеевке завершается установка ангиографа — аппарата для рентгенологического исследования сосудов и полостей сердца. Его появление значительно повысит качество оказания медицинской помощи в округе.

Ремонт помещения под размещение оборудования готов на 95%, оставшиеся работы проведут после монтажа.

Глава округа Максим Красноцветов вместе с главным врачом Владимиром Мануйловым проинспектировал ход работ. Он отметил, что появление ангиографа — значительный шаг в развитии кардиологического направления в муниципалитете.

Максим Красноцветов поблагодарил губернатора Андрея Воробьева и правительство Московской области за поддержку. Он также напомнил, что в округе продолжаются капитальные ремонты поликлиник в Пушкино и Ивантеевке, а также хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова.