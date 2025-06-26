Новое оборудование для реанимации новорожденных установили в Видном

В перинатальном центре в Видном появилось современное реанимационное и анестезиологическое оборудование. Его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Общая стоимость составила более 50 миллионов рублей. Установить аппараты удалось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Новый наркозно-дыхательный аппарат обеспечивает безопасное применение ИВЛ для пациента в условиях общей анестезии и помогает снизить вероятность нанесения легочных травм за счет программного обеспечения и дополнительных датчиков. Его поломки исключены, а высококлассных расходных материалов хватит надолго даже при высокой интенсивности работы», — отметил анестезиолог-реаниматолог Видновского перинатального центра Ярослав Адамов.
Также в центре появились анестезиологический комплекс и прикроватный монитор, техника для измерения давления и сатурации у малышей в отделении новорожденных, четыре новых аппарата ЭКГ и реанимобиль с медоборудованием.
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