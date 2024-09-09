Новое оборудование для реабилитации появилось в больнице Солнечногорска

Новое оборудование для сеансов психологической разгрузки поступило в отделении реабилитации Солнечногорской больницы. Современный комплекс применяется для коррекции состояния пациентов после перенесенной черепно-мозговой травмы, стресса, нарушения мозгового кровообращения.

Сеанс психологической разгрузки может одновременно проходить для восьми пациентов, включая маломобильных и тех, кто находится в сидячем положении. Перед началом сеанса их состояние оценивается по шкале тревоги и стресса, а затем с ними работает психолог.

«При использовании оборудования происходит аудио и видео погружение в среду. Видеоряд переносит в природные ландшафты: горные массивы, бегущие реки, моря. Создавая эффект полного погружения, мы можем добиться состояния, в котором пациент забывает о насущных проблемах и происходит коррекция психологического состояния», — рассказал заведующий отделением реабилитации Солнечногорской больницы Андрей Патрунин.

Оборудование уже прошло тестирование как врачами, так и пациентами. По их отзывам, аппарат продемонстрировал высокую эффективность в нормализации психологического состояния.

Ранее в отделение реабилитации был доставлен медицинский комплекс российского производства «Ортез-1» и «умная перчатка» с программным обеспечением. Эти тренажеры предназначены для восстановления функций кистей рук после инсультов, заболеваний нервной системы и травм.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева и регионального правительства в Солнечногорскую больницу и ее подразделения закупят более ста единиц новейшей техники. Значительная часть уже поступила в медицинские учреждения и успешно используется врачами, медицинским персоналом в их ежедневной работе», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Медучреждения Солнечногорска оснащают новым оборудованиям благодаря региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

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