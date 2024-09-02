Новое оборудование для реабилитации бойцов СВО появилось в «Ясенках»

Новое оборудование для реабилитации участников СВО закупили в Подмосковный центр «Ясенки». С помощью медицинских аппаратов врачи смогут точнее определять состояние здоровья пациентов и подбирать индивидуальные методы лечения.

Как уточнили в Министерстве социального развития Московской области, в центре появились аппарат для электропунктурной диагностики, медикаментозного тестирования и адаптивной биорезонансной терапии, а также компьютеризированный «Имедис-эксперт» для различных видов терапии.

«Будет использоваться аппарат „Мини эксперт-Т“, который предназначен для электро-, магнито- и светотерапии. Его применение поможет улучшить результаты терапии и ускорить процесс восстановления пациентов», — рассказали в ведомстве.

Врачи центра «Ясенки» уже освоили новое оборудование и начали использовать его в работе.

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