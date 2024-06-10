Новое оборудование для лечения суставов поступило в больницу Лобни

Комплект оборудования для операций на суставах поступил в больницу Лобни. Он позволит проводить манипуляции через микроразрезы с помощью оптики и специальных инструментов.

«Аппарата такой современной модификации у нас еще не было. За счет того, что лечение сустава осуществляется закрытым способом, уменьшается травматичность, сокращается реабилитационный период, минимизируются болезненные ощущения. Ранее такие пациенты направлялись в специализированные стационары», — поделился врач-травматолог Руслан Салахеев.

С помощью такого оборудования, к примеру, можно вылечить поврежденный мениск, восстановить связочный аппарат коленного сустава. Поступление стойки в отделение стало возможным в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ее цель — обеспечить доступность медицинской помощи. Старое медицинское оборудование, находившееся в эксплуатации более 10 лет, обновляют, а необходимое — экспертного класса — закупают. Срок действия программы — четыре года.

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