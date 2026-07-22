Новое оборудование для хирургии передали в больницу в Чехове

В Чеховской больнице на улице Московская установили электрокомплекс с инструментами для челюстно-лицевой хирургии. Оборудование применяют во время операционных вмешательств, чтобы минимизировать кровотечение и повысить точность хирургических манипуляций.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Электрокоагуляторы и хирургические радиоволновые аппараты получили 28 больниц региона, в том числе Чеховская больница.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что оснащение медицинских учреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей. В этом году в больницы Подмосковья выделили 78 единиц электрохирургического оборудования, до конца года планируется поставить еще 56 единиц.