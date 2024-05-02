Новое оборудование для хирургических операций закупят в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 14:30
Новое оборудование для хирургических операций закупят в Подмосковье
Свыше 200 аппаратов для процедур в области электрохирургии закупят для подмосковных больниц в этом году. Это лазеры, электрокоагуляторы и другая техника.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, такое оборудование используют для проведения операция. Она позволяет свести кровотечение к минимуму.
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«Поступление нового оборудования позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям Подмосковья. В этом году для больниц региона планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 миллионов рублей», — сказала Людмила Болатаева.
Технику поставят в 46 медучреждений. Среди них больницы Истры, Орехово-Зуева, Химок и другие.
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