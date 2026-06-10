Новое оборудование для глазной хирургии закупили в больницу в Химках

В офтальмологическое отделение Химкинской клинической больницы поступило 11 единиц новой техники. Среди приобретений — операционный микроскоп с монитором, а также А-скан и В-скан для ультразвуковой диагностики глаза. Оборудование закупили в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Благодаря современным приборам хирургия стала менее травматичной: вмешательства выполняют через миниатюрные проколы без наложения швов. Это сокращает сроки восстановления — пациенты возвращаются к привычной жизни за считанные дни вместо месяцев.

Преимущества технологий иллюстрирует недавняя операция 90-летней пациентки с осложненной катарактой. Офтальмохирург заменил хрусталик, и зрение женщины значительно улучшилось. Врач отметил, что уже на следующий день пациентка сможет видеть хорошо.

Особенность нового операционного микроскопа — встроенный монитор, на котором в реальном времени отображаются все этапы операции. Это облегчает контроль хода вмешательства и дает возможность записывать сложные случаи для анализа и обмена опытом с коллегами.

Диагностическую и планирующую роль выполняют А-скан и В-скан. В-скан представляет собой ультразвуковое исследование глаза и помогает прогнозировать результаты операций, а А-скан нужен для точного расчета биометрии глаза.

«Химкинская клиническая больница оказывает полный спектр офтальмологической помощи: от первичного осмотра до сложных операций. Все этапы — диагностика, хирургическое лечение и последующее наблюдение — проходят в стенах одного учреждения, что значительно упрощает процесс для пациентов», — поделился главный врач больницы, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.