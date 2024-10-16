Новое оборудование для физиотерапии появилось в амбулатории в Ленинском округе

Физиотерапевтический кабинет во врачебной амбулатории в поселке Горки Ленинские возобновил работу. Это стало возможным благодаря установке нового современного оборудования.

В медицинском учреждении будут принимать пациентов с различными заболеваниями и помогать им проходить реабилитацию после травм. Заведующая отделением восстановительного лечения клинической больницы Ленинского округа Светлана Малиновская объяснила, что новая техника позволяет снимать болевой синдром, отеки, постоперационные воспаления, последствия ушибов и растяжений. «Таким образом мы можем помочь пациенту быстрее восстановиться», — заявила она.

Полученное оборудование даст возможность медикам использовать такие методы лечения, как ультразвуковая терапия, электрофорез, магнитотерапия и многие другие.

Замена оборудования в медицинских учреждениях Ленинского округа началась в 2023 году в рамках муниципальной и региональных программ. Было приобретено более 100 единиц медтехники. Сейчас все кабинеты физиотерапии в амбулаториях и поликлиниках муниципалитета полностью оснащены современной высокотехнологичной аппаратурой.

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