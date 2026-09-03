Новое оборудование для диагностики сердца получила больница в Дмитрове

Дмитровская больница получила новое оборудование для функциональной диагностики. В медучреждения округа передали современные аппараты для исследования работы сердца и оценки состояния пациентов.

В подразделения больницы поступили 17 электрокардиографов, комплексы для суточного мониторирования ЭКГ и компьютерный фотоплетизмограф.

Новые электрокардиографы ЭК12Т-01-Р-Д российского производства распределили между приемными отделениями, реанимацией, отделениями функциональной диагностики и неврологии, женской консультацией и консультативно-диагностическим центром. Оборудование также получили взрослая и Некрасовская поликлиники, Ермолинский ФАП и служба неотложной медицинской помощи на дому.

Аппараты позволяют врачам быстро оценить работу сердца непосредственно в месте обращения пациента — во время приема, экстренной госпитализации или выезда неотложной помощи.

Кроме того, в Яхромскую и Деденевскую поликлиники, а также акушерское отделение поступили комплексы суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру «ИКАР». Оборудование помогает в течение суток отслеживать работу сердца пациента в привычных условиях и выявлять нарушения, которые могут быть незаметны при обычном обследовании.

Центр здоровья Дмитровской больницы получил компьютерный фотоплетизмограф «ЭЛДАР» для углубленной функциональной диагностики.

«Новое оборудование распределили по разным подразделениям больницы — от поликлиник и ФАПа до реанимации и неотложной помощи. Для жителей это прежде всего возможность пройти необходимые исследования ближе к месту обращения и быстрее получить результат. В этом году мы продолжаем обновлять медицинскую технику в Дмитровской больнице, чтобы у наших врачей было современное оборудование для диагностики и лечения пациентов», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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