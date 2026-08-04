Новое оборудование для диагностики получил перинатальный центр в Коломне

В Коломенском перинатальном центре начали работать два стационарных ультразвуковых сканера экспертного класса. Современное оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новые аппараты уже введены в эксплуатацию и используются для обследования маленьких пациентов. Один из сканеров установлен в отделении, где проходят лечение дети в возрасте от одного месяца до трех лет, которым требуется постоянное наблюдение специалистов.

Современная система позволяет получать высокоточное изображение при различных исследованиях. Комплект включает несколько специализированных датчиков, в том числе миниатюрный для новорожденных и кардиологический. Благодаря этому врачи могут своевременно выявлять патологии головного мозга, сердца и других органов, а также быстрее определять дальнейшую тактику лечения.

«Оснащение Коломенского перинатального центра современной техникой стало важным результатом работы по развитию регионального здравоохранения. Новое оборудование поможет повысить качество диагностики, своевременно выявлять патологии у детей и оказывать необходимую медицинскую помощь с первых дней жизни. Такая модернизация соответствует задачам народной программы „Единой России“ и направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей Подмосковья», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Помимо ультразвуковых сканеров в медицинское учреждение поступил неонатально-педиатрический электроотсос. Его используют для аспирации в послеоперационных, реанимационных и родовых залах, а также в палатах интенсивной терапии, где помощь требуется новорожденным и детям раннего возраста.