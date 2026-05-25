Новое оборудование для диагностики и лечения получила больница в Балашихе

Детское хирургическое и оториноларингологическое отделения Балашихинской больницы получили новое лапароскопическое и эндоскопическое оборудование. Благодаря ему стали доступнее операции по удалению аппендицита, паховых и пупочных грыж, кист брюшной полости, патологий желчного пузыря и кишечника, что в свою очередь повысит качество детской хирургической и ЛОР-помощи в Балашихе.

Поступление нового оборудования расширит возможности операционного блока и повысит качество детской хирургической и ЛОР-помощи в Балашихе. Врач через рот или нос с помощью тонкой трубки с камерой видит все внутри и сразу проводит лечение, без разрезов и длительной госпитализации. Это дает возможность удалить аденоиды под контролем камеры, без риска повредить соседние ткани, удалить полипы и инородные тела, а также позволяет проводить щадящие операции при гайморите и синуситах — промывание и вскрытие пазух без травм, лечение кист гортани и носоглотки.

Лапароскопия и эндоскопия позволят проводить вмешательства под легким наркозом и выписывать ребенка уже через один-два дня. В ближайшее время для врачей запланирован совместный мастер-класс со специалистами ФМБА России для отработки передовых методик на новом оборудовании