Новое оборудование для дезинфекции получила Коломенская больница

В лабораторию Коломенской больницы поступила моечно-дезинфекционная машина для автоматической обработки лабораторной посуды. Оборудование закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новая установка рассчитана на одновременную обработку до 150 лабораторных емкостей. Высокое качество очистки обеспечивают точное дозирование моющих и нейтрализующих средств, а также специальный режим для обработки труднодоступных участков поверхностей.

Автоматизация процесса позволит медицинским специалистам быстрее подготавливать лабораторную посуду к повторному использованию. Тщательная обработка емкостей важна для проведения исследований, поскольку в них доставляется биологический материал для гистологического анализа.

«В Коломне продолжается обновление медицинской техники, которая каждый день помогает врачам в работе. Продолжаем выполнять задачи народной программы по модернизации здравоохранения», — отметил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Поступление новой техники стало очередным этапом обновления оснащения Коломенской больницы. Современное оборудование позволяет соблюдать требования к санитарной обработке лабораторной посуды и создавать условия для проведения качественных исследований.