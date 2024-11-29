Новое оборудование для детского сада закупили в Орехово-Зуеве

В детском саду при школе № 12 в Орехово-Зуеве появился интерактивный пол. Воспитанники смогут наглядно отрабатывать правила дорожного движения и задачи на логику.

Обычные картинки оживают, когда воспитанники на них наступают, — так работает интерактивный пол, закупленный для двух дошкольных отделений образовательного учреждения. Ребята в игровой форме смогут изучать цвета, животных, геометрические фигуры и правила дорожного движения. Приспособление помогает развивать координацию и логику.

«Живой пол — хороший помощник не только для изучения основной образовательной программы, но и увлекательное пособие по правилам дорожного движения. Педагоги используют его при проведении различных занятий. С живым полом работают музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог», — рассказала педагог дошкольного учреждения.

Педагоги отмечают, что готовиться к занятиям с интерактивным оборудованием стало намного интереснее.

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