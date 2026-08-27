Новое оборудование для анестезии поступило в медучреждения Коломны

Наркозные и наркозно-дыхательные аппараты получили Коломенская больница и перинатальный центр. Закупку техники провели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Для Коломенской больницы закупили два наркозных аппарата. Еще два наркозно-дыхательных аппарата поставили в Коломенский перинатальный центр. Оборудование предназначено для проведения общей анестезии, а также для контроля жизненно важных показателей пациентов во время хирургических вмешательств и интенсивной терапии.

Аппараты помогают специалистам контролировать состояние пациента во время операции и обеспечивать необходимую поддержку организма при проведении анестезии.

«В Коломне продолжается обновление медицинской техники, которая каждый день помогает врачам в работе. Продолжаем выполнять задачи Народной программы по модернизации здравоохранения», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Новые аппараты, поступившие в Коломенскую больницу, установили в операционных урологического отделения, где работает Региональный урологический центр. Оборудование уже используют во время оперативных вмешательств.