Новое новогоднее оформление появилось в Шатуре и Рошале
Подготовка к предстоящим праздникам полным ходом продолжается в муниципалитете. Новые элементы новогоднего оформления украсили общественные пространства.
На территории у шатурской библиотеки установили световые консоли «Золотое перо» на опорах освещения. Возле дворца спорта «Химик» в Рошале появились новые гирлянды и светодиодные фигуры.
Пешеходные зоны на улице Жарова в Шатуре и на улице Косякова в Рошале также преобразились — там на стволах деревьев засверкали светодиодные гирлянды. Кроме того, на улице Жарова появилась новая локация для фото — световой тоннель «Серебряные звезды».
Помимо пешеходных зон, новые праздничные гирлянды «Белт-лайт» украсили проспект Борзова в Шатуре.
Для оформления улиц и общественных пространств в округе используют современные светодиодные технологии, обеспечивающие яркое свечение и долговечность украшений. Уличный декор хорошо переносит перепады температур и влажность.