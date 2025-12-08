Новое новогоднее оформление появилось в Шатуре и Рошале

На территории у шатурской библиотеки установили световые консоли «Золотое перо» на опорах освещения. Возле дворца спорта «Химик» в Рошале появились новые гирлянды и светодиодные фигуры.

Пешеходные зоны на улице Жарова в Шатуре и на улице Косякова в Рошале также преобразились — там на стволах деревьев засверкали светодиодные гирлянды. Кроме того, на улице Жарова появилась новая локация для фото — световой тоннель «Серебряные звезды».

Помимо пешеходных зон, новые праздничные гирлянды «Белт-лайт» украсили проспект Борзова в Шатуре.

Для оформления улиц и общественных пространств в округе используют современные светодиодные технологии, обеспечивающие яркое свечение и долговечность украшений. Уличный декор хорошо переносит перепады температур и влажность.