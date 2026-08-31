Новое наркозное оборудование установили в перинатальном центре в Видном

Видновский перинатальный центр оснастили экспертным наркозно-дыхательным оборудованием стоимостью около шести миллионов рублей. Поставка состоялась в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027» за счет средств областного бюджета.

Современный аппарат позволяет подбирать дозировку ингаляционного анестетика индивидуально для каждого пациента, учитывая его возраст, пол и индекс массы тела. Система оснащена дополнительными модулями контроля, что существенно повышает безопасность процедур.

«Это самое лучшее наркозно-дыхательное оборудование. Включает стандартные и поддерживающие режимы вентиляции. Очень удобен — встроенный вакуумный аспиратор для экстренной помощи», — отметила анестезиолог-реаниматолог Аммури Луиза Мохаммад.

Техника обеспечивает высокую точность управления глубиной анестезии, создает оптимальные условия для работы хирургов и способствует более быстрому пробуждению пациентов после операции. Среди технических преимуществ также выделяют цветной монитор с полной визуализацией жизненных показателей, защиту от подачи гипоксических смесей и специализированные настройки для новорожденных.

«Такие современные комплексы помогают более точно определить глубину наркоза, поддерживать состояние пациента и сделать пробуждение более комфортным. Для нас это очень важно! Надежная техника — возможность решить задачу быстро, качественно и максимально продуктивно», — уточнила Аммури Луиза Мохаммад.