Новое направление занятий запустили в клубе «Активное долголетие» в Одинцове

Занятия по новым направлениям «Суставная гимнастика» и «Здоровая спина» начались в одинцовском клубе «Активное долголетие». Тренировки организованы в партнерстве с кКомплексным центром восстановительной медицины и реабилитации «КЦВ МИР».

Занятия проходят на базе центра под контролем опытных инструкторов лечебной физкультуры по вторникам и четвергам. Курс лечебной физкультуры рассчитан на десять занятий.

Первые группы участников уже оценили комфорт и пользу тренировок. Медики отмечают, что регулярная активность способствует подвижности, гибкости, профилактике возрастных изменений и болей, укреплению мышечного корсета, улучшению осанки.

Узнать подробности и записаться на занятия можно в клубе «Активное долголетие»: в Одинцове он базируется в Библиотеке № 1 ( +7 968 409-18-38, e-mail:dolgoletie.odin@gmail.com ), а в Звенигороде по адресу: микрорайон Пронина, дом № 10 ( +7 968 409-18-55, e-mail:dolgoletie.zven@gmail.com ).