Новое направление реабилитации участников СВО запустили в «Ясенках» в Подмосковье

Новый вид реабилитации появился в центре «Ясенки» в Подмосковье. Там открыли новый бассейн, где будут проводить занятия по лечебному плаванию.

С просьбой открыть в «Ясенках» бассейн к губернатору обратились бойцы СВО. Новый корпус заработал в мае. Там будут проводить занятия по лечебному плаванию и гидрореабилитации.

«Открытие бассейна позволило нам запустить новые направления оздоровления для наших бойцов — лечебное плавание и гидрореабилитация. Такие занятия очень важны во время восстановления и подготовки к протезированию. В нашем центре реабилитацию прошли уже 438 участников СВО», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В центре могут одновременно проходить реабилитацию до 130 человек. Сейчас там находятся 36 бойцов, из которых 31 — из Подмосковья. В течение 21 дня они восстанавливают здоровье по 10 направлениям. Теперь среди них есть физические упражнения в водной среде.

Занятия в бассейне позволят бойцам быстрее восстанавливать здоровье после травм и тяжелых заболеваний, а также нормализовать мышечный тонус и укреплять суставы. Там создали три дорожки по 25 метров, подъемники, тренерские комнаты и другие помещения.

Записаться на курс реабилитации в центре «Ясенки» можно, подав заявление на региональном портале госуслуг.