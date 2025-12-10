Новое направление реабилитации для инвалидов запустили в Электростали

В Электростали в отделении реабилитации Социального комплекса «Богородский» с декабря 2025 года успешно стартовала новая программа «Мыловарение». Занятия проходят два раза в неделю и позволяют детям с инвалидностью творчески проявлять себя, развивать сенсорные навыки и мелкую моторику, а также учиться концентрации и усидчивости.

«С точки зрения трудотерапии, мыловарение — это кладезь развивающих возможностей. Каждое занятие включает в себя последовательное выполнение инструкций, дозирование, смешивание, работу с инструментами — все это напрямую тренирует исполнительные функции мозга, улучшает планирование и концентрацию внимания», — подчеркнула психолог отделения реабилитации Галина Александровна.

За короткое время в программе уже приняли участие десять ребят, которые представили собственноручно созданное мыло. Программа помогает развивать творческое мышление, воображение, повышает самооценку и способствует социализации, так как занятия проходят в группе и учат общению и работе в команде.

По словам организаторов, данная программа сочетает в себе реабилитационный эффект и радость творчества, делая процесс развития участников интересным и полезным. Подробности о новом направлении можно узнать в отделении Социального комплекса «Богородский» по адресу: проспект Ленина, 45А, или по телефону 8(496)574-62-23.