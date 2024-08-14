Новое место отдыха благоустроили в лесу в Талдоме

Еще одно место отдыха благоустроили на территории Салтыково-Щедринского участкового лесничества рядом с деревней Лесоучасток в Талдоме.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, в новом месте отдыха смогут проводить время те, кто любит наслаждаться природой на свежем воздухе. Лесничие установили удобные лавочки и стол, чтобы жители могли с комфортом посидеть у водоема.

«Рядом с этим лесным участком проходит дорога к реликтовому озеру ледникового происхождения Золотая вешка. Туристы приезжают сюда из разных уголков нашей страны, чтобы его увидеть, а местные жители им дорожат и гордятся», — отметили в ведомстве.

Подмосковные лесничие обустраивают места отдыха из валежной древесины. Это позволяет сохранить природу и обустроить удобную среду для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».