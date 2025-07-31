Новое меню разработают в школьных столовых в Химках к 1 сентября

Изменения коснутся и завтраков, и обедов. Школьники в Химках смогут полакомиться утром блинами, хлопьями с молоком, а также круассанами.

Помимо этого, дополнят и меню обеда. Основной рацион, прежде состоящий из каш, творожных вареников, сыра, йогуртов, овощей, фруктов и салатов, расширят за счет еще одной позиции — куриного шницеля.

«Меню должно быть не только полезным, но и привлекательным. Когда питание вкусное и разнообразное — дети едят с удовольствием», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Отметим, что питание учащихся в химкинской школе находится на постоянном контроле у специалистов. Кроме того, ученики и их родители лично принимали участие в формировании меню на 2025-2026 учебный год. Ассортимент продолжат расширять и в дальнейшем.