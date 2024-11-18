Новое медоборудование закупили для больницы в Долгопрудном

В Долгопрудненской больнице установили новый ангиографический комплекс. Оборудование поступило в региональный сосудистый центр, заменив старое. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Аппарат необходим для диагностики и проведения операций пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инфаркты и инсульты.

«При сердечно-сосудистых заболеваниях ключевую роль играет время и скорость оказания медицинской помощи. Благодаря новому современному ангиографу, установленному в Долгопрудненской больнице, количество вмешательств увеличится до 2,5 тысячи в год», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всего на закупку нового оборудования было направлено почти 95 миллионов рублей. Сейчас комплекс работает в тестовом режиме. Напомним, пациенты получают медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС.