Новое медицинское оборудование заработало в Дубне

Его установили в отделении хирургии местной медико-санитарной части. Теперь здесь могут проводить операции в сферах урологии, онкоурологии и гинекологии.

По словам заведующего отделением хирургии медико-санитарной части № 9, врача Виктора Викулова, среди новинок — лазер последней модели, современная коагуляционная система и операционная стойка.



Современное оборудование позволяет проводить широкий спектр вмешательств: от удаления новообразований до остановки кровотечений. Все операции малоинвазивные и проводятся лапароскопическим или эндоскопическим методом. Это сокращает период восстановления пациентов.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что медико-санитарная часть № 9 всего за пару лет показала колоссальный рост. Здесь спасали людей от инфаркта и инсульта, провели много операций на сосудах, а теперь будут проводить высокотехнологичные операции в других сферах.