Новое медицинское оборудование получила больница в Истре

В Истринскую клиническую больницу поступил передвижной цифровой рентгеновский аппарат типа «С-дуга». Его начнут использовать в операционных блоках при проведении сложных хирургических вмешательств.

Новый аппарат — это передвижная рентгеновская система. С ее помощью можно в реальном времени получать точные изображения организма на операциях. Преимуществами нового оборудования являются небольшой уровень излучения для пациента и врачей, четкая визуализация позволяет медработникам лучше контролировать процесс, сокращение рисков осложнений, улучшение результатов лечения, а благодаря мобильности аппарат можно использовать в разных кабинетах.

«Обновление материально-технической базы ведется системно, в том числе в рамках реализации Народной программы партии „Единая Россия“, направленной на повышение доступности и качества здравоохранения», — сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Новое оборудование уже установили в главном корпусе Истринской клинической больницы.