Новое лазерное оборудование поступило в больницу в Дмитрове

Программируемый диодный хирургический лазерный аппарат закупили для гинекологического отделения Дмитровской больницы благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Новое оборудование позволит проводить малоинвазивные операции и сократить период восстановления пациенток.

Аппарат воздействует непосредственно на необходимый участок, минимально затрагивая окружающие ткани. Это позволяет снизить кровопотерю, риск осложнений и выраженность послеоперационной боли. Во многих случаях процедуры можно проводить без длительной госпитализации и с применением местного обезболивания вместо общей анестезии. Параметры работы лазера врач может настраивать индивидуально для каждой пациентки.

При использовании малоинвазивных методик снижается риска образования рубцов и спаек, что особенно важно для женщин, планирующих беременность.

«Продолжаем оснащать Дмитровскую больницу современной техникой, чтобы необходимые методы диагностики и лечения были доступны жителям округа здесь, рядом с домом», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Шувалов.