Новое кухонное оборудование появится в Радумльском лицее-интернате Солнечногорска

В Радумльском лицее-интернате установят новое кухонное оборудование в рамках инициативного бюджетирования. Директор лицея Владимир Красин рассказал родителям на встрече, как это поможет улучшить питание учащихся.

При поддержке депутата Московской областной думы Александра Волнушкина в этом году планируют закупить новые пароконвектоматы, холодильники, морозильные камеры, овощерезку, мясорубку и другое необходимое оборудование. Это позволит расширить ассортимент блюд, сделать их более полезными, а также улучшить санитарное состояние кухни и повысить стандарты качества.

«За 10 лет количество учеников выросло со 160 до 411. Здоровое и сбалансированное питание кадетов — залог их успешного физического развития и высокой работоспособности. Учитывая, что наши воспитанники питаются пять раз в день и активно занимаются спортом, мы стремимся обеспечить полноценное и разнообразное меню, которое будет соответствовать всем необходимым нормам и требованиям. Рацион составляется с учетом потребностей растущего организма и физических нагрузок», — рассказал директор Радумльского кадетского лицея-интерната Владимир Красин.

Ранее благодаря участию в программе инициативного бюджетирования в лицее была обновлена школьная мебель и отремонтирован кабинет информатики.