Новое кафе с аутентичной азиатской кухней открылось в Химках

В рамках проекта «Выбирай свое» администрация города познакомилась с работой нового гастрономического заведения. Основатель Никита Тимофеев рассказал о концепции и планах развития бизнеса.

Заведение работает уже два месяца, предлагая посетителям традиционные азиатские блюда: гонконгские вафли, бабл-ти, десерты моти и другие сладости. Все продукты изготавливаются по аутентичным рецептам, с которыми владелец познакомился во время путешествия по Азии.

«Я обожаю создавать что-то новое и видеть, как люди улыбаются, пробуя наши чаи или другие продукты. Это не просто еда и напитки — это эмоции, и мне нравится дарить их гостям. Каждый день — это вызов и возможность удивлять», — поделился основатель заведения Никита Тимофеев.

Сейчас кафе осуществляет доставку по Москве и области. В планах предпринимателя — расширение ассортимента и увеличение производственных мощностей.

Отметим, что в Химках действует программа поддержки малого и среднего бизнеса. Подробности о проектах «Выбирай свое» и «Предпринимательство» доступны на официальном сайте — https://proekty.er.ru/projects.