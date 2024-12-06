Новое гастрономическое пространство откроют в Подольске 14 декабря

Фудхолл «Центральный» станет крупнейшим в муниципалитете. Он расположен в реконструированном здании1978 года постройки. В комплексе будет представлена продукция 20 гастрономических брендов, различные кухни народов мира и авторские блюда. На первом ярусе правого корпуса будет работать фермерский рынок.

«Центральный» станет для жителей Подольска новым центром проведения досуга. Еженедельно в фудхолле будут организовывать бесплатные мастер-классы для детей и музыкальные концерты. Еще одним преимуществом новой городской точки притяжения является ее транспортная доступность.

В день открытия фудхолла 14 декабря для жителей и гостей города проведут розыгрыш призов, дегустацию любых блюд, мастер-классы и детскую анимационную программу.

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