Новое фармакологическое производство откроют в Подольске в 2026 году

Строительная готовность фармакологического завода «Петровакс Фарм» в Подольске составила 99%. К 2030 году компания планирует создать биотехнологический комплекс по полному циклу производства.

«Петровакс Фарм» производит препараты для лечения инфекционных, орфанных и онкологических заболеваний. Она также планирует вывести на рынок вакцину против менингококковой инфекции. Все лекарства будут локализованы по полному циклу.

«На производстве будут синтезировать субстанции, производить генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе для лечения орфанных заболеваний. Завод находится на территории компании. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 2026 год. В настоящее время готовность составляет 99 процентов. При этом создадут 70 новых рабочих мест. Инвестиции составляют два миллиарда рублей», — сказал Михаил Цыферов.

В 2025 году «Петровакс Фарм» планирует повысить энергоэффективность производства благодаря вводу в эксплуатацию ГПУ. Инвестиции в проект составят 150 миллионов рублей.

К 2030 году компания создаст биотехнологический комплекс полного цикла с биосинтезом субстанций, где будут производить биотехнологические лекарственные препараты и вакцины, в том числе для терапии онкологических аутоимунных заболеваний.

Производственная линия инъекционных форм была запущена в Подольске в 2020 году, а серийное производство началось спустя три года. Мощность комплекса составила 50 миллионов доз, при этом создано 35 рабочих мест. В проект инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

В 2022 году «Петровакс Фарм» провела цифровизацию и модернизацию процессов, в том числе внедрила ERP систему планирования и управления ресурсами, MES систему управления производственными процессами и оборудованием, LIMS систему автоматизации лабораторных процессов. Было вложено 100 миллионов рублей.

Отметим, выручка «Петровакс Фарм» в 2024 году составила 15,7 миллиарда рублей — это на 43% больше, чем в 2023 году. Продуктовый портфель компании вырос с шести до 20 продуктов за пять лет. Препараты и вакцины семейства «Гриппол» распространены в России и за рубежом, при этом общий оборот экспорта достиг 2,3 миллиарда рублей в 2024 году. На сегодня 11 брендов компании поставляются в 11 стран ЕС и Евразийского экономического союза. С 2025 года начались поставки в Молдову. Расширяется партнерство с ведущими мировыми и азиатскими фармкомпаниями.

«Финансовые показатели отражают устойчивый рост и успешность бизнес-стратегии компании, а проекты по импортозамещению способствуют обеспечению лекарственной безопасности страны», — отметил Михаил Цыферов