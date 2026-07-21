Новое эндоскопическое оборудование поступило в Серпуховскую больницу

Эндоскопические операции занимают значительную долю в экстренной и плановой хирургии. Новое оборудование позволяет проводить высокотехнологичные операции на суставах — плечевых, коленных, локтевых — с минимальными разрезами и быстрым восстановлением. Благодаря этой технике врачи работают точнее, а пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни. В прошлом году в больницу поступила такая же стойка для хирургов.

За последние два года в Серпуховской больнице провели ремонт травматологического отделения, обновили операционные лампы и столы. В ближайшее время будут приобретены нейрохирургическая стойка и новый КТ-аппарат.