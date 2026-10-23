Новое эндокринологическое отделение открыли во Фрязине

В стационаре имени М. В. Гольца Щелковской больницы во Фрязине начало работу эндокринологическое отделение с круглосуточным пребыванием пациентов. Там лечат людей с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом и осложнениями этого заболевания. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В отделении проводят лабораторные исследования и специальные диагностические тесты. По их результатам врачи оценивают состояние пациентов и корректируют лечение, рассказала заведующая отделением Оксана Шубина.

«Эндокринологические патологии требуют регулярного контроля состояния пациента и своевременной коррекции терапии. В нашем отделении для этого созданы все условия, есть современное оборудование, возможность проведения специфических тестов и лабораторных исследований. На основании результатов обследования мы подбираем лечение», — сказала Оксана Шубина.

Помимо медицинской помощи, в отделении предусмотрены профилактические занятия. По утрам желающие могут выполнять лечебную гимнастику, пациентам предлагают питание с пониженным содержанием углеводов. Раз в неделю проходят лекции о здоровом образе жизни и контроле состояния здоровья.

Направление на госпитализацию можно получить у терапевта или эндокринолога в поликлинике по месту жительства.